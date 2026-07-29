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மூல வைகை ஆறு வறண்டதால் விவசாய பணிகள் முடங்கியது

மூல வைகை ஆறு வறண்டதால் விவசாய பணிகள் முடங்கியது

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:22 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:22 PM

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ஆண்டிபட்டி, ஜூலை 30-

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வருஷநாடு மலைப்பகுதியில் கடந்த சில மாதங்களாக மழை இல்லாததால் மூல வைகை ஆறு நீர் வரத்தின்றி வறண்டுள்ளது. இதனால் விவசாய பணிகள் முடங்கியுள்ளது.

கடமலைக்குண்டு - மயிலாடும்பாறை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட மலைக்கிராமங்களுக்கு மூல வைகை ஆறு முக்கிய நீர் ஆதாரமாக உள்ளது. தென்மேற்கு, வடகிழக்கு பருவ மழை காலங்களில் மூல வைகை ஆற்றில் நீர்வரத்து 6 மாதங்கள் நீடிக்கும். மணல் பாங்கான ஆற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் மேலும் சில மாதங்கள் விவசாய நிலங்களுக்கு கை கொடுக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக போதுமான மழை இல்லை. இதனால் ஆறு வறண்டு மணல் பரப்பாக ஈரப்பதம் இன்றி காய்ந்து விட்டது. ஆற்றின் கரையோரங்களில் உள்ள விவசாயக் கிணறுகள், போர்வெல்களில் நீர் சுரப்பு குறைந்ததால் விவசாய பணிகள் முற்றிலும் முடங்கி விட்டது. மானாவாரி, இறவை பாசன நிலங்களில் விதைப்புக்கான காலம் துவங்கியும் மழை கை கொடுக்காததால் இப்பகுதியில் விவசாய பணிகளை இன்னும் துவங்கவில்லை. வறட்சியால் வாழ்வாதாரம் பாதித்துள்ள விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.

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