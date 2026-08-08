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நெல் நாற்றுகளை வளர்க்க வேளாண் துறை ஆலோசனை

நெல் நாற்றுகளை வளர்க்க வேளாண் துறை ஆலோசனை

ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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கம்பம், ஆக. 8

பெரியாறு அணையில் தாமதமாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு நெல் நாற்றுகளை வளர்க்க துவங்கும் சூழலில் விவசாயிகள் பின்பற்ற வேண்டிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து வேளாண் துறை ஆலோசனை வழங்கி உள்ளது.

கம்பம் வேளாண் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் முதல் போக சாகுபடிக்கு முல்லைப் பெரியாறு அணையிலிருந்து நாளை ( ஆக., 9 ) தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. கம்பம் வட்டாரத்தில் 1500 எக்டேரில் முதல் போகம் சாகுபடிக்கு நாற்றுகள் வளர்க்க தயாராகி வருகின்றனர். அதிக மகசூல் தரக் கூடிய ஆரோக்கியமான நாற்றுகளை வளர்க்க நீர் மேலாண்மை முக்கியமாகும். விதைத்து 18 முதல் 24 மணி நேரத்திற்குள் நீரை நாற்றாங்காலில் இருந்து வடித்து விட வேண்டும். நீர்தேங்கவிடாமல் அதே சமயம் தேவையான நீரை 3 முதல் 5 நாட்கள் வரை பராமரித்து 5 நாட்களுக்கு பின் 1.5 செ.மீ. அளவிலும் பின் நாற்று வளர்ச்சிக்கு ஏற்றாற்போல் 2.5 செ.மீ. வரை நீரை பராமரிக்க வேண்டும்.

உர மேலாண்மையில் தழைச்சத்து பற்றாக்குறை இருந்தால், ஒரு சென்ட் நாற்றாங்காலில் நாற்று பறிப்பதற்கு 7 முதல் 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக 500 கிராம் யூரியாவை இடலாம். 10 நாட்களுக்குள் டி.ஏ.பி., உரம் இடுவதாக இருந்தால் யூரியா தேவையில்லை. கணிசமான விவசாயிகள் நேரடி விதைப்பையும், டிரம் ஷீடர் மூலமும் விதைப்பு செய்ய தயாராகி வருகின்றனர். இது தொடர்பாக சந்தேகங்கள் இருந்தால் கம்பம் வேளாண் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

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