/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாதவர் கைது
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:21 PM
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பெரியகுளம், ஜூலை 28-
தேவதானப்பட்டி ரைஸ்மில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சுரேந்தர் 30. தென்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இவர் மீது அடிதடி வழக்கு உள்ளது. பெரியகுளம் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருந்தார். நீதிமன்றம் ஜூலை 6ல் சுரேந்தர் மீது பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்தது. இந்நிலையில் தேவதானப்பட்டியில் இருந்த சுரேந்தரை, தென்கரை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினார்.
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