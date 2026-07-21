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மதுபாரில் பணம் குறைவு பணியாளர் சிறைவைப்பு

மதுபாரில் பணம் குறைவு பணியாளர் சிறைவைப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:51 PM

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பெரியகுளம், ஜூலை 22-

பெரியகுளம் வடகரை வீரேஸ்வரன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் தனபாலன் 53. புதுபஸ்ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள மது பாரில் விற்பனையாளராக வேலை செய்து வந்தார். பார் பங்குதாரரான கம்பம் கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சேர்ந்த சரவணக்குமார் 42. கணக்கு பார்த்தபோது ரூ.ஒரு லட்சம் குறைந்தது. பணத்தை கொடுக்க வேண்டும், தவறினால் கொலை செய்து விடுவதாக சரவணக்குமார், தனபாலனை மிரட்டியுள்ளார். தனபாலனை அவதூறாக பேசி பாரிலுள்ள தனி அறையில் பூட்டியுள்ளார். தனபாலன் அலைபேசியில் புல்லக்காபட்டியைச் சேர்ந்த பாரின் மற்றொரு பங்குதாரரான ஜெயக்குமாருக்கு தகவல் கொடுத்தார். பாருக்கு வந்த ஜெயக்குமார் பூட்டை உடைத்து தனபாலனை காப்பாற்றினார். தனபாலன் புகாரில், வடகரை போலீசார் சரவணக்குமார் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

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