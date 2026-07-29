/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்லூரி கல்விப்பயணம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM
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தேவதானப்பட்டி, ஜூலை 30-
பெரியகுளம் அருகே நல்லகருப்பன்பட்டி மேரி மாதா கலை, அறிவியல் கல்லூரியில், டி.சுப்புலாபுரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பிளஸ் 2 மாணவ, மாணவிகள் கல்லூரி கல்விப் பயணம் மேற்கொண்டனர். கல்லூரி நிர்வாக உறுப்பினர் பிஜோய் ஜோசப் தலைமை வகித்தார். கல்லூரி முதல்வர் ஜோசி பரம்தொட்டு வரவேற்றார். பேராசிரியர்கள் சாந்தினி, நர்மதாதேவி, போத்திராஜ், ஜெனிபர் ஆனிஸ் கிறிஸ்டி, தமீமுல் அன்சாரி, ஹேம்ராஜ், தர்மர் ஆகியோர் கல்லூரியில் பயோடெக்னாலஜி துறை,மைக்ரோ பயாலஜி, ஓட்டல் மேனேஜ்மென்ட், வணிகவியல் துறை உட்பட பல்வேறு பிரிவுகள் மற்றும் ஆய்வக உபகரணங்கள் குறித்து விளக்கினர். கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.