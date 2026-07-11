சின்னமனூர் ஸ்டேஷனில் போலீசார் பற்றாக் குறையால் புலம்பல்
சின்னமனூர் ஸ்டேஷனில் போலீசார் பற்றாக் குறையால் புலம்பல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:33 PM
சின்னமனூர், ஜூலை 12
சின்னமனூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போலீசார் பற்றாக்குறையால் சட்டம் ஒழுங்கு, போதைப் பொருள் தடுப்பு பணி பாதிப்பதாகவும், கூடுதல் பணிச்சுமை என போலீசார் புலம்புகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் பெரிய ஸ்டேஷனாக சின்னமனூர் உள்ளது. சின்னமனூர் நகர், மார்க்கையன்கோட்டை, குச்சனூர், அய்யம்பட்டி, முத்துலாபுரம், எரசை என 10 க்கும் மேற்பட்ட பெரிய கிராமங்களும் இதன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. கம்பம், போடி, கூடலூர், பெரியகுளம் என அனைத்து ஊர்களிலும் இரண்டு ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. ஆனால் இந்த ஊர்களை விட அதிக அதிகார எல்லையை கொண்ட ஸ்டேஷனாக சின்னமனூர் உள்ளது.
சின்னமனூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனை இரண்டாக பிரிக்க நீண்ட காலமாக கோரிக்கை உள்ளது. என்ன காரணத்தாலோ பிரிக்கப்படாமல் உள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை, போதைப்பொருள் நடமாட்டம், அரசியல் கட்சிகளின் போராட்டங்கள், திருட்டு, கொலை, கொள்ளை, பாலியல் சீண்டல் சம்பவங்கள், சத்தமில்லாமல் நடக்கும் விபசாரம் என சமூக விரோத செயல்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது.
குறைந்தளவு போலீசார்: சின்னமனூர் ஸ்டேஷனுக்கு 55 போலீசார் அனுமதி. ஆனால் இருப்பதோ 22 பேர். அதிலும் கோர்ட், பாரா, டூவீலர் பட் ரோல், செக்போஸ்ட், வாரண்ட், எஸ்.பி. ஆபீஸ், டி.எஸ்.பி. ஆபீஸ், பிற ஸ்டேஷசன் மாற்றுப்பணி, கைதி எஸ்கார்ட் என பலர் சென்று விடுகின்றனர். இதில் இன்ஸ்பெக்டர் ஜீப்பிற்கு இரு டிரைவர்கள். அவர்களுக்கு ஒரு நாள் பணி ஒரு நாள் விடுமுறை என்பதால் போலீசார் பலர் இன்ஸ்பெக்டர் டிரைவராக செல்ல ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இச் சூழலால் ஸ்டேஷனில் ஒற்றை இலக்கத்திலேயே போலீசார் உள்ளனர். போலீசார் பற்றாக்குறையால் பணியில் உள்ளவர்களுக்கு பணிச்சுமை அதிகம் என புலம்புகின்றனர். எனவே ஸ்டேஷனை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும். அல்லது கூடுதல் போலீசார் நியமிக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.