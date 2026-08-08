/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ புதிய குளம் அமைக்கும் பணி
ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM
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தேனி, ஆக.8–மத்திய அரசின் விக்ஷித் பாரத் ஜிராம்ஜி திட்டத்தில் புதிய நீர்நிலைகள், நீராதாரங்களை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
தேனி ஒன்றியம் நாகலாபுரம் ஊராட்சியில் சிவலிங்க நாயக்கன்பட்டியில் புதிய குளம் அமைக்கும் பணி துவங்கியது. ரூ.8 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சுமார் 30 சென்ட் நிலத்தில் 5 அடி ஆழத்திற்கு குளம் அமைக்கப்பட உள்ளது. குளம் அமைக்கும் பணி துவக்க விழாவிற்கு பி.டி.ஓ.,க்கள் ரவிசந்திரன், சரவணன் தலைமை வகித்தனர். ஓன்றிய பொறியாளர் பிரகதீஸ்வரன், டி.பி.டி.ஓ., தனலட்சுமி, ஒன்றிய மேற்பார்வையாளர் ராதிகா முன்னிலை வகித்தனர். ஊராட்சி செயலாளர் சுருளி விழாவை ஒருங்கிணைத்தார்.