ஆலோசனைக்கூட்டம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ ஆலோசனைக்கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:40 PM
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கூடலுார், ஜூலை 13-–
கூடலுாரில் சேவா பாரதி தென் தமிழ்நாடு அமைப்பு சார்பில் நிர்வாகக் குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் முத்துக்குமரன், மாவட்ட பொருளாளர் திலகர் முன்னிலை வகித்தனர். பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் மருத்துவ முகாம் நடத்துவது, இலவச ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்துவது, பண்பாட்டு வகுப்பு, பெண்கள் சுய தொழில் துவங்க பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துவது, பொது மக்களுக்கு தினசரி மூலிகை தேநீர் வழங்குவது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன. நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.