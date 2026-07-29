அம்மன் கோயில்களில் ஆடித்தபசு விழா

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
ஆண்டிபட்டி, ஜூலை 30-
ஆண்டிபட்டியில் அம்மன் கோயில்களில் ஆடித்தபசு விழா கொண்டாடப்பட்டது.
சக்கம்பட்டி திருவள்ளுவர் காலனி நாகம்மாள் கோயிலில் மூன்று நாட்கள் நடந்த விழாவில் முதல் நாளில் பல்வேறு பூஜைகளுடன் அம்மன் திருவீதி உலா நடந்தது. 2ம் நாளில் பக்தர்கள் தீச்சட்டி, பால்குடம் எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். அம்மனுக்கு பல்வேறு அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகள் செய்தனர்.
சக்கம்பட்டி மேலத்தெரு சீலைக்காரி அம்மன். அய்யனார் சுவாமி கோயிலில் நடந்த குலதெய்வ வழிபாடு மற்றும் ஆடித்தபசு விழாவில் அம்மனுக்கு நள்ளிரவு பூஜை செய்து வழிபட்டனர். சக்கம்பட்டி நன்மை தருவார் ஐயப்ப சுவாமி கோயிலில் 49 அடி உயர மாகாளி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனர். ஆடித்தபசு விரதம் மேற்கொண்ட பெண்கள் ஆண்டிபட்டி காளியம்மன் கோயில், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில், சக்கம்பட்டி முத்துமாரியம்மன் கோயில்களில் அம்மனுக்கு விளக்கேற்றி வழிபட்டனர். கோயில்களின் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.