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கழிவுநீரோடை கட்டுவதில் தாமதம் அங்கன்வாடி குழந்தைகள் பாதிப்பு

கழிவுநீரோடை கட்டுவதில் தாமதம் அங்கன்வாடி குழந்தைகள் பாதிப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM

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கூடலுார், ஜூலை 29-

கூடலுார் எம்.ஜி.ஆர். காலனியில் கழிவுநீரோடை கட்ட பள்ளம் தோண்டி ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் பணிகள் நடக்காததால் அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கூடலுார் எம்.ஜி.ஆர்., காலனி குறுக்கு தெருவில் அங்கன்வாடி மைய கட்டடம் உள்ளது. இப்பகுதியில் கழிவு நீரோடை வெளியேறுவதில் சிக்கல் இருந்ததால் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நகராட்சி சார்பில் கழிவுநீரோடை கட்ட பள்ளம் தோண்டப்பட்டது. இதுவரை அதற்கான எவ்வித பணிகளும் நடக்கவில்லை. மேலும் குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் பள்ளத்தில் தேங்கி நிற்கிறது. இப்பகுதியை ஒட்டி அங்கன்வாடி மைய கட்டடம் உள்ளது. அங்கு 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ளனர். குழந்தைகள் பள்ளத்தில் விழும் அபாயம் உள்ளது. மேலும் கழிவுநீர் தேங்கி உற்பத்தியாகும் கொசுக்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அப்பகுதியில் வசிக்கும் முதியவர்கள் பலரும் கடந்து செல்ல முடியாமல் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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