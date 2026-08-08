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வெறிச்சோடிய மலைக் கிராமங்கள்

வெறிச்சோடிய மலைக் கிராமங்கள்

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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ஆண்டிபட்டி, ஆக.8 -

வனத்துறையின் நடவடிக்கையை கண்டித்து தேனி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மக்கள் குடும்பத்துடன் சென்றதால் மலைக்கிராமங்கள் பலவும் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன.

ஸ்ரீவி., - மேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் வசிக்கும் மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் வனத்துறை ஈடுபட்டுள்ளனர். இந் நடவடிக்கை மலைக்கிராம மக்களிடையே அச்சத்தையும், பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதை கண்டித்து மக்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். வருஷநாடு சுற்று வட்டார மலைப்பகுதி கிராமங்களைச் சேர்ந்த 4000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் தேனி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பாக நேற்று போராட்டம் நடத்தினர். போராட்டத்திற்கு மலைக்கிராம மக்கள் குடும்பத்துடன் பங்கேற்றனர். இதனால் மலைக் கிராமங்கள் அனைத்தும் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் இன்றி வெறிச்சோடியது. அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் வருகையும் குறைவாகவே இருந்தது.

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