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பயனற்ற வாகனங்களால் இடையூறு

பயனற்ற வாகனங்களால் இடையூறு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 PM

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தேனி, ஜூலை 30–

தேனி பெருந்திட்ட வளாகத்தில் சி.இ.ஓ., அலுவலகம், மாவட்ட சுகாதார துறை அலுவலகம் உள்ளிட்டவை செயல்படுகின்றன.

இவ்வலுவலக வளாகத்தில் காலாவதியான 5க்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் சுகாதார துறை வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இவைகள் பயன்பாடு இன்றி வெயில், மழையில் நனைந்து வீணாகி வருகிறது. மேலும் இப் பகுதிக்கு வரும் பொதுமக்கள் டூவீலர்களை நிறுத்த வசதி இன்றி தவிக்கின்றனர். இதுபற்றி சுகாதார துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘15 ஆண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆம்புலன்ஸ், வாகனங்கள் காலாவதியான பின் வேறு எங்கும் நிறுத்த இடமில்லை. அதனை ஏலம் எடுக்கவும் யாரும் முன்வரவில்லை. இதனால் இங்கு நிறுத்தி உள்ளோம்,’ என்றார். பயனற்ற வாகனங்களை முறையாக அகற்றிட சம்மந்தப்பட்ட அரசு துறைகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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