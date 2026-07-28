போர்வெல் நீரை நர்சரிக்கு எடுப்பதால் ஜல்லிபட்டியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு

போர்வெல் நீரை நர்சரிக்கு எடுப்பதால் ஜல்லிபட்டியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு
போர்வெல் நீரை நர்சரிக்கு எடுப்பதால் ஜல்லிபட்டியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:31 PM
பெரியகுளம், ஜூலை 29-
போர்வெல் நீரை வனத்துறை நர்சரிக்கு எடுப்பதால் ஜல்லிப்பட்டி ஊராட்சியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.
பெரியகுளம் ஒன்றியம், ஜல்லிபட்டியில், மீனாட்சிபுரம், கெண்டிக்காரன்பட்டி, வீர ஜக்கம்மாள்புரம், மேலக்காமக்காபட்டி, சக்கரைப்பட்டி, சாவடிப்பட்டி, பொம்மிநாயக்கன்பட்டி ஆகிய 9 வார்டுகளில் 3,800 க்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு 2 போர்வெல் அமைத்து ஊராட்சி பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. சோத்துப்பாறை கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திலிருந்து தினமும் ஒரு லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும். பல மாதங்களாக வழங்கப்படவில்லை. இதனால் மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில் போர்வெல்லிலிருந்து வனத்துறை நர்சரிக்கு குடிநீர் எடுக்கப்படுகிறது. இதனால் ஊராட்சிக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு மேலும் அதிகரித்தது. இதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் நர்சரியை இடமாற்றம் செய்வதாக தெரிவித்த வனத்துறை, இது வரை இடமாற்றம் செய்யவில்லை. தற்போது நர்சரியை விரிவாக்கம் செய்து வருகின்றனர். ஜல்லிபட்டியில் நடந்த குறைதீர் கூட்டத்தில், வனத்துறை நர்சரியால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு குறித்து பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தனர். போர்வெல்லில் கிடைக்கும் குடிநீரை வனத்துறை நர்சரிக்கு எடுத்துக்கொள்ளட்டும், ஊராட்சிக்கு சோத்துப்பாறை கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திலிருந்து முழுமையாக தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
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