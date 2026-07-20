போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வுபோட்டி: பங்கேற்க அழைப்பு

போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வுபோட்டி: பங்கேற்க அழைப்பு
போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வுபோட்டி: பங்கேற்க அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
தேனி, ஜூலை 21–மத்திய அரசின் ‘மேரா யுவா பாரத்’ அமைப்பு சார்பில் இந்தியா முழுவதும் போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அமைப்பின் சார்பில் நாட்டுப்புற பாடல், நடனம், மைம், ஓவியம், பேச்சுப்போட்டி, குறும்படம் தயாரித்தல், கோஷம் எழுப்பும் வாசகம் எழுதுதல் உள்ளிட்ட போட்டிகள் 15 முதல் 29 வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்களுக்கு நடத்தப்படுகிறது. இதில் பங்கேற்க விரும்புபவர்கள் MY Bharat இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பங்கேற்கலாம்.மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெறுபவர்கள் மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெறுவார்கள். மாநில அளவில் தேர்வாகுபவர்கள் ஆக.,14ல் புது டில்லியில் நடைபெறும் ‘நஷா முக்த் யுவா’ மாநாட்டில் தமிழக பிரதிநிதியாக பங்கேற்பார். தேனி மாவட்டத்தில் ஜூலை 28 ல் தேனி கம்மவார் சங்கம் கல்லுாரியில் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது. மேலும் விபரங்களுக்கு 73392 26004 என்ற அலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மேரா யுவ பாரத் துணை இயக்குநர் பிரவீன்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.