/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ ஜூலை 24ல் தேனியில் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
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தேனி, ஜூலை 22–தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஜூலை 24 காலை 10:00 மணிக்கு தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது.
இதில் 10ம் வகுப்பு முதல் பட்டப்படிப்பு வரை, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ கல்வித்தகுதி உடைய வேலைநாடுநர்கள் பங்கேற்கலாம். சுயவிபர நகல், கல்விச்சான்றிதழ் நகல்களுடன் பங்கேற்க வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு 94990 55936 என்ற அலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என கலெக்டர் வைத்திநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.