காய்கறி கழிவுகளை உரமாக்குவதால் நன்றாக வளரும் செடிகள் பூ, பழச்செடிகள் வளர்த்து அசத்தும் குடும்பத்தினர்.
காய்கறி கழிவுகளை உரமாக்குவதால் நன்றாக வளரும் செடிகள் பூ, பழச்செடிகள் வளர்த்து அசத்தும் குடும்பத்தினர்.
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:30 PM
மாசில்லா போடி
போடி ஜூலை 13 -
வீட்டு தோட்டத்திற்கு இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துவது முக்கியமாகும். காரணம் அங்கு உற்பத்தியாகும் பழங்கள், காய்கறிகளை நமது குடும்பத்தினர் மட்டுமே பயன்படுத்துகிறோம். இயற்கை உரங்களாக வீட்டு காய்கறி கழிவுகள், டீத்துாள், அரிசி, காய்கறிகள் கழுவிய தண்ணீர், முட்டை ஓடுகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தாலம். ஆனால் இவற்றை நேரடியாக செடிகளின் அடிப்பக்கத்தில் உரமாக பயன்படுத்தக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக அவற்றை அரைத்து உரங்களாக மாற்றி அல்லது, சிறிய இடத்தில் மாட்டு சாணத்துடன் கொட்டி உரமாக மாற்றி செடிகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறு பயன்படுத்துவதால் செடிகளுக்கு தேவையான சத்துக்களை அவை வழங்குகின்றன. அதே போல் மாட்டுச்சாணத்தை நேரடியாக செடிகளின் அடிப்பக்கத்தில் இடுவதால் செடிகள் பாதிக்கும். மாட்டு சாணம் உள்ளிட்டவற்றை காயவைத்து உரமாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு வீட்டு சமையலறை கழிவுகளை மறுசுழற்சி மணம் கமழும் பூச்செடிகள், பழச்செடிகளை வீட்டில் உள்ள காலி இடத்தில் வளர்த்து சுற்றுப்புறத்தை வண்ணமயமாக மாற்றி வருகின்றனர். போடி சுந்தரராஜபுரத்தை சேர்ந்த அரசு பஸ் ஓட்டுநர் மணிவாசகம், அவரது குடும்பத்தினர். இவர்களது வீட்டில் பல்வேறு வகையான பூச்செடிகள், மூலிகை செடிகள், மாதுளை, கொய்யா, எலுமிச்சை போன்ற பழச்செடிகள், முருங்கை உள்ளிட்ட மரங்களை வளர்த்து வருகின்றனர். வீட்டுத்தோட்ட பராமரிப்புபற்றி அவர்கள் கூறியதாவது,
மகிழ்ச்சியாக செடிகளை பராமரிக்கிறேன்
மணிவாசகன், அரசு போக்குவரத்து கழக ஓட்டுநர், சுந்தரராஜபுரம்.
வீட்டில் பல்வேறுவகையான பூச்செடிகள் வளர்க்க சிறுவயதில் இருந்து ஆசை அதனால் சிறிய தொட்டிகளில் பூச்செடிகள் வளர்க்க துவங்கினேன். தற்போது வீட்டின் முன், வளாகத்தில் செம்பருத்தி, சங்குப்பூ, ரோஜா, மகிழம், செண்பகம், நந்தியா வட்டம், அரளி, முல்லை, அடுக்குமல்லி என பல பூச்செடிகள், பல்வேறு வகையான பழச்செடிகளும் வளர்த்து வருகிறோம். அருகில் உள்ள ஒண்டிவீரப்ப சுவாமி கோயிலில் பல்வேறு வகையான மரக்கன்றுகளை நடவு செய்தும் பராமரித்து வருகிறோம். செடிகள், மரங்கள் பராமரிப்பு சிறுவயது முதல் பிடிக்கும் என்பதால் மகிழ்ச்சியாக செடிகளை பராமரித்து வருகிறேன். ஓய்வை பயனுள்ளதாக்க விரும்புபவர்கள் வீட்டு தோட்டம், மாடித்தோட்டம் அமைக்கலாம்.
கடையில் உரம் வாங்குவதில்லை
நித்தீஷ், கல்லூரி மாணவர், சுந்தரராஜபுரம் : வீட்டில் வளர்க்கும் செடிகளுக்கு கடையில் ரசாயன உரங்கள் வாங்கியதில்லை. வீட்டு காய்கறி கழிவுகள், செடிகளில் விழுந்த இலைகள், பூக்களை மண் புழுக்கள் மாட்டுச் சாணத்துடன் சேர்த்து மண்ணில் மக்க வைத்து உரமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்த உரத்தை பயன்படுத்துவதால் செடிகள் வளர்ச்சி நன்றாக உள்ளது. மேலும், செடிகளில் பூச்சி, நோய் தாக்குதல்கள் குறைகிறது. இயற்கை சாகுபடியில் கிடைக்கும் கீரைகள், பழங்கள், மூலிகைகளை பயன்படுத்துவதால் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கிறது என்றார்.