ஆற்றில் நீர் திறப்பு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM
ஆண்டிபட்டி, ஆக.10–-
வைகை அணையில் இருந்து ஆற்றின் வழியாக நீர் திறக்கப்பட்டதால் அணையின் கீழ் பகுதியில் உள்ள 61 கிராம விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
வைகை அணையில் இருந்து ஆற்றின் வழியாக செல்லும் நீரால் அணையின் கீழ் பகுதியில் உள்ள 61 கிராமங்களை சேர்ந்த ஆற்று படுகைகளில் இறவை பாசனம் செய்ய முடியும். பல மாதங்களாக ஆற்றின் வழியாக நீர் திறப்பு இல்லாததால் இரு கரைகளில் உள்ள விவசாய கிணறுகள், போர்வெல்களில் நீர் சுரப்பு குறைந்து இறவை பாசனம் பாதித்தது. கிராம மக்களின் குடிநீர், கால்நடைகளின் தண்ணீர் தேவை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு ஆற்றில் தண்ணீர் திறந்து விட இப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 40 கன அடி வீதம் ஆற்றின் வழியாக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது. திறக்கப்பட்ட நீர் ஆற்றில் உள்ள பள்ளங்களில் தேங்கி உள்ளது. தேங்கிய நீரால் கிணறுகளில் நீர் சுரப்பு அதிகரிக்கும். பாதிப்பின்றி விவசாயத்தை தொடர முடியும் என்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.