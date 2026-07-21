/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:21 PM
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தேனி, ஜூலை 22–கொடுவிலார்பட்டி தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம் முன்பு பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய கோரி தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம், தேனி மாவட்ட அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சீனிராஜ் தலைமை வகித்தார். ஆர்ப்பாட்டத்தில் விவசாயிகள் பைவரன், தனசேகரன், விஜய்கண்ணன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். கூட்டுறவு சங்கத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.