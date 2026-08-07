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உணவு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பயிற்சி

உணவு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:04 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:04 PM

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தேனி, ஜூலை 31–

தேனி நகராட்சி அலுவலகத்தில் ரோட்டோர உணவு விற்பனையாளர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பயிற்சிநடந்தது.

மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் சசிதீபா தலைமை வகித்தார். நகர்நல அலுவலர் கவிப்பிரியா, உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் லிங்கம், சுகாதார அலுவலர் செபஸ்டின் முன்னிலை வகித்தனர்.வியாபாரிகள் கட்டாயம் எப்.எஸ்.எஸ்.ஐ., உரிமம் பெற்று இருக்க வேண்டும். கண்ணாடி பெட்டிகளுக்கும் உணவு பொருள்களை வைத்து விற்க வேண்டும். செயற்கை நிறமிகள், காலாவதியான உணவுகளை விற்க கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டது. உணவு பொருட்களில் கலப்படம் உள்ளதா என்பதை கண்டறியும் செயல்முறை விளக்கம் வழங்கப்பட்டது.

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