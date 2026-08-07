மேகமலையில் விவசாயிகளை வெளியேற்றக் கூடாது: வனத்துறை குறைதீர் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
மேகமலையில் விவசாயிகளை வெளியேற்றக் கூடாது: வனத்துறை குறைதீர் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஜூலை 25, 2026 02:28 AM
ADDED : ஜூலை 24, 2026 04:40 PM
தேனி: மேகமலை பகுதியில் உள்ள விவசாயிகளை வெளியேற்றக்கூடாது. தமிழக அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என வனத்துறை விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
தேனியில் ஸ்ரீவி., மேகமலை புலிகள் காப்பக அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் விவேக் குமார் யாதவ் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட வன அலுவலர் கிரண் முன்னிலை வகித்தார். விவசாயிகள் பேசியதாவது:
கென்னடி: மலையில் மாடுகளை மேய்ப்பதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும். வனத்துறை சார்பில் மாதந்தோறும் 2வது வாரத்தில் குறைதீர் கூட்டம் நடத்த வேண்டும்.
பஸ்களை நிறுத்தப்பட உள்ளதா: நாகராஜன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., மாவட்ட நிர்வாகி: ஆண்டிபட்டி தாலுகா கோத்தலுாரத்து வரதராஜபுரத்தில் காட்டு பன்றி சேதப்படுத்திய மக்காச்சோள பயிருக்கு நிவாரணம் வழங்கவில்லை. உத்தமபாளையம் தாமரைகுளத்தில் வளர்ந்துள்ள கருவேல மரங்களை அகற்ற வனத்துறை அனுமதி அளிக்க வேண்டும். தேனி சிவாஜி நகர் வழியாக உள்ள ரோட்டை சீரமைக்க வனத்துறை அனுமதி அளிக்கவில்லை என நகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். மேகமலை பகுதியில் உள்ள விவசாயிகளை வெளியேற்றக்கூடாது. தமிழக அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். வெள்ளிமலை, அரசரடி பஸ்களை ஆக., 28 முதல் நிறுத்த உள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன. அவ்வாறு செய்தால் பெரிய அளவில் போராட்டம் நடக்கும்.
மாவட்ட வன அலுவலர்: வனத்துறை அனுமதி அளிக்கவில்லை என கடிதம் உள்ளதா என கேளுங்கள். வாய்மொழியாக கூறுவதை கேட்காதீர்கள். எளிதாக வனத்துறையை குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள்.
மக்கள் திட்டங்களை தடுப்பது இல்லை: சிவராமன், ரேஞ்சர், தேனி: மலையில் வசிப்பவர்கள் அதிக ஆண்டுகள் வசிப்பதாக அரசு ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்துள்ளது. அங்கு அங்கன்வாடி, பள்ளிகள் இருப்பதை தெரிவித்துள்ளது. நீதிமன்ற தீர்ப்பு 55 பக்கள் உள்ளன. மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்து வெளியேற்ற தெரிவித்துள்ளனர். மாவட்ட அளவில் போலீசார் கமிட்டி அமைத்து வெளியேற்ற வேண்டும் இல்லை என்றால் மட்டுமே துணை ராணுவத்தை பயன்படுத்த கூறி உள்ளனர். இந்த வழக்கு தொடர்பான அடுத்த விசாரணை ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய கூறி உள்ளனர். உடனடியாக வெளியேற்ற கூறவில்லை. தேனி நகராட்சி சார்பில் குழாய் கொண்டு செல்ல பர்வேஸ் செயலியில் விண்ணப்பித்தனர். உடனடியாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதே போல் ரோடு சீரமைக்க விண்ணப்பித்தால் அனுமதிக்க தயாராக உள்ளோம். மக்களுக்கான திட்டங்களை வனத்துறை தடுப்பதில்லை.மலைச்சாமி, தும்மக்குண்டு: பல தலைமுறைகளாக மலையில் வசிப்பவர்களுக்கு 2006 வன உரிமைச் சட்டத்தின் படி பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஜானகி, குள்ளப்பகவுண்டன்பட்டி: வனப்பகுதிக்கு அருகே வயல் அமைந்துள்ளது. வயலை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் சோலார் மின் வேலி அமைக்க அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்துள்ளேன். அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றார்.
காலி இருக்கைகள்: வனத்துறை சார்பில் மாதந்தோறும் 2வது வெள்ளியன்று நடக்க வேண்டிய கூட்டம் 4 வது வெள்ளியில் நடந்தது. மேலும் முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிக்கப்படாததால் கூட்டத்தில் 10க்கும் குறைவான விவசாயிகளே பங்கேற்றனர். வனத்துறை சார்பில் அனைத்து அரசு துறைகளுக்கும் கடிதம் அனுப்பியும் பல அரசு துறையினர் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. வனத்துறை ஊழியர்கள், ஒரு சில அரசு துறையினர் மட்டும் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர். கடந்த மாதம் விவசாயிகள் அமர்வதற்கு இருக்கைகள் பற்றாக்குறையாக இருந்தது. இந்த மாதம் விவசாயிகள் வராததால் இருக்கைகள் காலியாக இருந்தன.