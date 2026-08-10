/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ கிக் பாக்ஸிங், சிலம்பம் இலவச பயிற்சி
ADDED : ஆக 09, 2026 06:32 PM
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ஆண்டிபட்டி, ஆக.10-–
ஆண்டிபட்டி ஒன்றியம் கன்னியப்பபிள்ளைபட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெறும் கிக் பாக்சிங், சிலம்பம் இலவச பயிற்சியில் சேர்ந்து பயன் பெறலாம் என்று பயிற்சியாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார். அவர் கூறியதாவது: 5 வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் உடல் ஆரோக்கியம், தற்காப்பு கலைகள், மற்றும் உடல் தகுதி மேம்படுத்தும் விதமாக தினமும் காலை 6:30மணி முதல் 8:00 மணி வரை இலவச பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் இளைஞர்கள் இலவச பயிற்சியில் சேர்ந்து பயன்பெறலாம் என்றார்.