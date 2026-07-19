பயணிகளை ஏற்றுவதில் தொடரும் தகராறு அரசு பஸ் டிரைவர்களுக்கு மிரட்டல்

பயணிகளை ஏற்றுவதில் தொடரும் தகராறு அரசு பஸ் டிரைவர்களுக்கு மிரட்டல்
பயணிகளை ஏற்றுவதில் தொடரும் தகராறு அரசு பஸ் டிரைவர்களுக்கு மிரட்டல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM
தேனி, ஜூலை 20–
தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகளை ஏற்றுவதில் தனியார் பஸ் பணியாளர்கள் தகராறு செய்வதால் அரசு பஸ் டிரைவர்கள் அவதி அடைகின்றனர்.
தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டில் முதல் பிளாட்பாரத்தில் மதுரை செல்லும் பஸ்கள் நிறுத்தப்படுகின்றனர். நேர அட்டவணைப்படி பஸ்கள் புறப்பட வேண்டும் ஆனால், மதுரை செல்லும் தனியார் பஸ்கள், அரசு பஸ்களில் ஏறும் பயணிகளை இறக்கி தங்கள் பஸ்சில் அழைத்து செல்கின்றனர். இதனால் தனியார், அரசு பஸ் பணியாளர்களுக்கு இடையே தகராறு ஏற்படுவது தொடர்கிறது.
அரசு பஸ் டிரைவர் ராவணன் கூறுகையில், தேனி புது பஸ் ஸ்டாண்டில் தனியார் பஸ் டிரைவர்கள் இடையூறு அதிகம் உள்ளது. அரசு பஸ்களில் பயணிகளை ஏற்ற விடாமல் தடுக்கின்றனர். அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை விட 15 நிமிடங்கள் தாமதமாக புறப்படுகின்றனர். இதனை கேட்டால் மிரட்டுகின்றனர். ஆர்.டி.ஓ., அரசு பஸ் டெப்போ மேலாளர்கள் தனியார் பஸ்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேனி, மதுரை ரோட்டில் தனியார் பஸ்களை அதிவேகத்தில் இயக்குவதால் விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது என்றார்.