திராட்சை அறுவடை துவக்கம் அதிக வெப்பத்தால் மகசூல் பாதிப்பு
திராட்சை அறுவடை துவக்கம் அதிக வெப்பத்தால் மகசூல் பாதிப்பு
ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
கம்பம், ஆக. 8
ஒடைப்பட்டியில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள விதையில்லா பச்சை மற்றும் கருப்பு திராட்சை அறுவடை துவங்கியுள்ளது. வெயில் கடுமையாக இருந்ததால் மகசூல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கூறியுள்ளனர்.
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் பன்னீர் திராட்சையும், ஒடைப்பட்டி வட்டாரத்தில் விதையில்லா திராட்சையும் சாகுபடியாகிறது. தற்போதுள்ள சூழலில் விதையில்லா திராட்சை சாகுபடி செய்த விவசாயிகள், பன்னீர் திராட்சைக்கு மாறுகின்றனர். பன்னீர் திராட்சை ஆண்டிற்கு மூன்று முறையும், விதையில்லா திராட்சை ஆண்டிற்கு ஒரு முறையும் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. விதையில்லா திராட்சை ஆகஸ்ட்டில் அறுவடை துவங்கி அக்டோபர் முதல் வாரம் வரை இருக்கும். தற்போது ஒடைப்பட்டி, தென்பழநி, வெள்ளையம்மாள்புரம் பகுதிகளில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் அறுவடை துவங்கி உள்ளது. மாணிக் சந்த் ( பச்சை கலர் ) அறுவடை ஆரம்பமாகி உள்ளது. ஜோதி சரத் ( கறுப்பு கலர் ) இன்னும் ஒரு வாரத்தில் துவங்கும். ஆனால் இந்தாண்டு கவாத்து அடித்த பின் கடுமையான வெப்பம் நிலவியதால் பூ பூப்பது தாமதமாகி மகசூல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது .
இது பற்றி விதையில்லா திராட்சை சாகுபடி செய்யும் ஓடைப்பட்டி முன்னோடி விவசாயி கலாநிதி கூறுகையில், ‘கவாத்து அடித்த பின் அதிக வெப்பம் நிலவியதால் பூ பூப்பதில் பிரச்னை ஏற்பட்டது . வழக்கமாக ஏக்கருக்கு 15 டன் வரை கிடைக்க வேண்டியது மகசூல் தற்போது 8 முதல் 10 டன் தான் கிடைக்கும். விலை கிலோ ரூ.130 வரை பச்சைக்கும், கருப்பு கலர் கிலோ ரூ. 160 வரை கிடைக்கும் என்றார். ஓடைப்பட்டியில் அறுவடையாகும் விதையில்லா திராட்சை பெரும்பாலும் பெங்களூரு, கேரள மாநிலங்களுக்கு செல்கிறது. கணிசமான பழங்கள் சென்னைக்கு செல்கிறது .