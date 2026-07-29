குடிநீர் தொட்டிகளில் சுகாதார துறை ஆய்வு

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ குடிநீர் தொட்டிகளில் சுகாதார துறை ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM
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தேனி, ஜூலை 30–
தேனி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு 15, 27, 30க்கு உட்பட்ட பாராஸ்ட் ரோடு, எம்.ஜி.ஆர்.,நகர், பங்களாமேடு பகுதிகளில் கடந்த 3 நாட்களில் கழிவுநீர் கலந்த குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டது.
இதனால் குடிநீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. கழிவுநீர் கலப்பதாக புகார் எழுந்தது. மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் வரதராஜன் தலைமையில் அதிகாரிகள் தேனியில் குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிகள் பராமரிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்தனர். மேலும் குடிநீர் தொட்டிகள் பராமரிப்பு இன்றி இருந்தால் நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டார்.