வருவாய், நகராட்சி அலுவலர்கள் ஒத்துழைப்பின்றி சர்வே பணிகள் மந்தம் நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் புலம்பல்
வருவாய், நகராட்சி அலுவலர்கள் ஒத்துழைப்பின்றி சர்வே பணிகள் மந்தம் நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் புலம்பல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:50 PM
தேனி, ஜூலை 13–
வருவாய், நகராட்சி அலுவலர்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் ரோடு விரிவாக்க பணிகளுக்கான சர்வே பணிகள் மந்த கதியில் நடந்து வருவதாக நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் புலம்புகின்றனர்.
தேனி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் பெரியகுளம், மதுரை, கம்பம் ரோடுகள் நெடுஞ்சாலை துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில் வருகின்றனர். போக்குவரத்து அதிகரித்து வருவதால் ரோடுகளை விரிவாக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்காக ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, ரோட்டின் எல்லைகளை குறிக்க திட்டமிடப்பட்டது. கடந்த ஜூனில் சர்வே செய்து அறிக்கை அளிக்க வருவாய், நகராட்சி துறையினர் கூறி இருந்தனர். ஆனால், ரோட்டோரங்களில் உள்ள நிலங்களின் ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து சர்வே மேற்கொள்ள வருவாய், நகராட்சி அதிகாரிகள் ஆர்வம் காட்டாமல் தவிர்த்து வருகின்றனர். இதனால் ரோடு விரிவாக்க பணிகள் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மழைகாலத்திற்கு முன் அறிக்கை சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே ரோடு விரிவாக்க பணிகள் மேற்கொள்ள இயலும் என நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் கூறினர். ரோடு விரிவாக்க பணிகளை நடைபெற வருவாய், நகராட்சி அதிகாரிகள் சர்வே பணிகளை விரைந்து முடித்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்.