தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ பாதிப்பு - ஒட்டான்குளம் கண்மாய் துார்வாராததால் விவசாயிகள்- நீர்வரத்து கால்வாய்களும் சேதமடைந்துள்ளதால் கவலை

பாதிப்பு - ஒட்டான்குளம் கண்மாய் துார்வாராததால் விவசாயிகள்- நீர்வரத்து கால்வாய்களும் சேதமடைந்துள்ளதால் கவலை

பாதிப்பு - ஒட்டான்குளம் கண்மாய் துார்வாராததால் விவசாயிகள்- நீர்வரத்து கால்வாய்களும் சேதமடைந்துள்ளதால் கவலை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கூடலுார், ஜூலை 22-

கூடலுார் ஒட்டான்குளம் கண்மாய் பல ஆண்டுகளாக துார்வாராததால் கூடுதல் நீர் தேக்க முடியாமல் விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது.

ஒட்டான்குளம் கண்மாயை நம்பி 500 ஏக்கரில் இருபோக நெல் சாகுபடி நடைபெறுகிறது. இக் கண்மாய்க்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சுரங்கனாறு நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து நீர் வரத்து இருந்தது. 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீர்வீழ்ச்சி அருகே ஏற்பட்ட மண் சரிவில் நீர்வரத்து வாய்க்கால் சேதமடைந்து கண்மாய்க்கு வர வேண்டிய நீர் திசை மாறி முல்லைப் பெரியாற்றில் கலந்தது. மற்றொரு நீர்வரத்துக் கால்வாயான கூட்டாறு பாலமும் சேதமடைந்து 8 ஆண்டுகள் ஆகியும் சீரமைக்கவில்லை.

அதனால் முல்லைப் பெரியாற்றிலிருந்து 18ம் கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டு மந்தை வாய்க்கால் அருகே உள்ள தடுப்பணை மூலம் இக்கண்மாய்க்கு நீர்வரத்து வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. 18ம் கால்வாய் சீரமைப்பு பணிக்காக சில மாதங்களுக்கு முன் தடுப்பணை முழுமையாக அகற்றப்பட்டது. தண்ணீர் திறப்புக்கு முன் தடுப்பணை கட்டுமான பணி முடிவடைந்து விடும் என அதிகாரிகள் கூறினர். இதுவரை அதற்கான பணிகள் துவங்கவில்லை. மேலும் பெரியாறு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் இக்கண்மாய்க்கு நீர்வரத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆக்கிரமிப்பு: கண்மாயின் நீர்த்தேக்க பகுதி 72 ஏக்கரில் தற்போது 60 ஏக்கர் மட்டுமே உள்ளது. மீதமுள்ள பகுதிகள் ஆக்கிரமித்து விவசாய நிலங்களாகவும், வீடுகளாகவும் மாறியுள்ளன. இதனால் கண்மாயில் நீர் இருப்பு குறைவாகவே உள்ளது. இக்கண்மாயை நம்பியுள்ள விவசாய நிலங்களில் இருபோக நெல் சாகுபடியையும் முழுமையாக செய்ய முடியாமல் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. 2022 ஏப்., நீர்வளத்துறையினர் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணியை ஒரு நாள் மட்டும் மேற்கொண்டு கிடப்பில் போட்டனர்.

கானல்நீரான துார்வாரும் பணி: பல ஆண்டுகளாக தூர் வாரும் பணி நடக்கவில்லை. 2018ல் தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. ஒரு மாதமாக நடந்த இப்பணியில் துார் வாரும் மண் எடுப்பதில் விவசாய சங்கங்களுக்கிடையே நடந்த போட்டியால் கைவிடப்பட்டது. 2023ல் முதல் போக நெல் சாகுபடி துவங்க உள்ள நேரத்தில் வண்டல் மண் அள்ளுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு முழுமையாக செயல்படுத்த முடியாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது. இதனால் கூடுதல் நீர் தேக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

போராட்டம் நடத்தியும் பயன் இல்லை ஜெயபால், விவசாயி, கூடலுார்:

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அதிகாரிகள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நாள் மட்டும் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவதாகக் கூறி தொடர்ந்து செய்யாமல் கைவிட்டனர். நீர் வரத்து வாய்க்காலும் சீரமைக்காமல் உள்ளது. கண்மாயை தூர் வருவதற்காக விவசாயிகள் ஒருங்கிணைந்து தண்ணீருக்குள் நின்று பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தினோம்.ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்ற வலியுறுத்தினோம். அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us