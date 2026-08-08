/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மாணவர்களுக்குசீருடை அறிமுகம்
ADDED : ஆக 07, 2026 04:00 PM
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தேனி, ஆக.7–அல்லிநகரம் மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளியில் நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களுக்கு சீருடை அறிமுக விழா நடந்தது.
புதிய சீருடைகளை சி.இ.ஓ., முருகன் அறிமுகப்படுத்தினார். புத்தாக்க பயிற்சி முகமை செயல்படுத்தி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் கண்ணப்பன் வழங்கிய பாராட்டு சான்றிதழ்கள் என்.எஸ்.எஸ்., அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. விழாவை என்.எஸ்.எஸ்., தென்மண்டல கண்காணிப்பு அலுவலர் நேருராஜன், பள்ளிக்கல்வி மாவட்ட துணை ஆய்வாளர் வெங்கடேசன் ஒருங்கிணைத்தனர்.