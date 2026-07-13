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முதல் போக சாகுபடி குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு கிடைக்குமா

முதல் போக சாகுபடி குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு கிடைக்குமா

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

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கம்பம், ஜூலை 14

பருவ மழை ஏமாற்றிய போதும் குறுவை சிறப்பு தொகுப்பில் விவசாயிகளை பதிவு செய்யும் பணியை வேளாண் துறை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.

தென்மேற்கு பருவ மழை தவறியதால் முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் திருப்திகரமாக இல்லை. எனவே ஜுன் முதல் தேதி முதல் போக நெல் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கவில்லை. அதிகாரிகள் கடந்த வாரம் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் 114 அடியாக நீர்மட்டம் உயரும் பட்சத்தில் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்க உறுதியளித்தனர். ஆனால் நீர்மட்டம் 112.90 அடியாக உள்ளது. வரத்து 545 கன அடியாக இருந்தது 359 கனஅடியாக குறைந்து விட்டது. 256 கன அடி வெளியேற்றப்படுகிறது . எனவே இனி தண்ணீர் திறந்து முதல் போக சாகுபடி நடைபெறுவது சந்தேகமே என்கின்றனர் விவசாயிகள்.

இதற்கிடையே குறுவை சிறப்பு தொகுப்பில் இயந்திர நடவு அல்லது நேரடி விதைப்பிற்கு ரூ.4 ஆயிரம், உயிர் உரங்கள் 50 சதவீதம் மானியம், நுண்ணுட்ட உரங்கள் லிட்டருக்கு ரூ.120 மானியம், விதை நெல் கிலோவிற்கு ரூ.20 மானியம் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு வேளாண் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் பதிவு செய்து வந்தனர். தற்போது விவசாயம் கை விடப்படுவதால் குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு கிடைக்காது என தெரிகிறது.

இது தொடர்பாக கம்பம் வேளாண் உதவி இயக்குநர் அம்பிகா கூறுகையில், போர்வெல் மூலம் விவசாயிகள் கணிசமாக நடவு செய்துள்ளனர். கம்பம் வட்டாரத்திற்கு குறுவை தொகுப்பு 275 எக்டேருக்கு இலக்கு உள்ளது. எனவே நடவு செய்துள்ள விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு தொகுப்பு பெற்றுத் தரப்படும் என்றார்

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