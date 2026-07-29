இன்று தொழிலாளர் நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ இன்று தொழிலாளர் நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
இன்று தொழிலாளர் நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
இன்று தொழிலாளர் நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:22 PM
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தேனி, ஜூலை 30–
ஆண்டிபட்டி முத்துகிருஷ்ணாபுரம் ரோட்டில் உள்ள கட்டுமான தொழிலாளர்கள் நலவாரிய உழைப்பாளர் அலுவலகத்தில் இன்று (ஜூலை 30) காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம் நடக்கிறது.
இதில் கட்டுமானம், சலவை, உடலுழைப்பு, அமைப்புசாரா ஓட்டுனர், முடிதிருத்துவோர், கைவினை, கைத்தறி, காலணி, ஓவியர் நெசவாளர், சமையல், ஆன்லைன் டெலிபரி சார்ந்த தொழிலாளர்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட அலைபேசி, ரேஷன் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வங்கி புத்தகம், புகைப்படத்துடன் நேரில் அணுகவும். www.tnuwwb.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலும் உறுப்பினராக பதிவு செய்யலாம் என சமூகப் பாதுகாப்பு திட்ட உதவி ஆணையர் ஜெயலட்சுமி தெரிவித்தார்.