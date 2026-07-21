/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ கலை பண்பாட்டு அமைப்பு துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:21 PM
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கூடலுார், ஜூலை 22-
கேரளா குமுளியில் கலை மற்றும் பண்பாட்டு ஆர்வலர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
இதில் தேக்கடி கலை பண்பாட்டு அமைப்பு புதிதாக துவக்கப்பட்டது. ஓவியர் அப்துல் ரசாக் அமைப்பின் செயல்பாடுகள் குறித்து பேசினார். புதிய நிர்வாகிகள் தலைவராக மனோஜ், துணைத் தலைவராக பிஜூ, செயலாளராக அப்துல் ரசாக், இணைச் செயலாளராக சன்னி, பொருளாளராக பிஜு ஜான், ஒருங்கிணைப்பாளராக தாமஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். கலை பண்பாட்டு துறையில் விருது பெற்றவர்களை அழைத்து பாராட்டு விழா நடத்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.