வி.ஐ.டி., சன்பெஸ்ட்சோலார் நிறுவனம்இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

வி.ஐ.டி., சன்பெஸ்ட்சோலார் நிறுவனம்இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
வி.ஐ.டி., சன்பெஸ்ட்சோலார் நிறுவனம்இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:01 PM
தேனி, ஜூலை 25–தேனி சன்பெஸ்ட் சோலார் நிறுவனமும் வேலுார் இன்ஸ்டியூட் ஆப் டெக்னாலஜி (வி.ஐ.டி.,) இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
வேலுாரில் சன்பெஸ்ட் நிறுவனம், வி.ஐ.டி., குழுமம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்த நிகழ்ச்சிக்கு சன்பெஸ்ட் நிறுவன தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் ராஜ்குமார், வி.ஐ.டி., நிறுவனர் வேந்தர் விஸ்வநாதன் தலைமை வகித்தனர். வி.ஐ.டி., துணை வேந்தர்கள் டாக்டர் பாரத்தசாரதி மாலிக், காஞ்சனா பாஸ்கரன், துணை முதல்வர்கள் சேகர் விஸ்வநாதன், சங்கர் விஸ்வநாதன், கூடுதல் துணை முதல்வர் காதம்பரி விஸ்வநாதன், எக்சிகியூடிவ் இயக்குநர் சந்தியா பென்டாரெட்டி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
சன்பெஸ்ட் நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் ராஜ்குமார் பேசியதாவது: சூரிய ஆற்றலின் எதிர்காலம் மின் உற்பத்தியில் மட்டும் இல்லை. தொழில் துறையின் நேரடி வெப்பத்தேவைகளை சூரிய ஆற்றல் மூலம் பூர்த்தி செய்வதே மிகப்பெரிய எரிசக்தி மாற்றமாகும். இந்த மாற்றத்திற்காக ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்பம், திறமையான மனிதவளத்தை உருவாக்க வி.ஐ.டி., உடனான கூட்டாண்மை முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றார்.
இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவில் சூரிய வெப்ப ஆற்றல் தொழில்நுட்பத்தின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். தொழில்துறைகளில் புதிய தொழில் நுட்பங்களை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். இதனால் கார்பன் உமிழ்வை குறைக்க முடியும். அனுபவம் வாய்ந்து சன்பெஸ்ட் சோலார் நிறுவனத்துடன் வேலுார் இன்ஸ்டியூட் ஆப் டெக்னாலஜி ஆராய்ச்சி, கல்வித்திறனுடன் இணைப்பதே ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய பலமாகும். சென்டர் ஆப் எக்சலன்ஸ் மையம் உருவாக்கப்பட உள்ளது. பல்வேறு துறைகளில் புதிய ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு, மாற்று எரிபொருள் நடைமுறை தொழில்நுட்ப தீர்வுகளும் உருவாக்கப்படும். மாணவர்களுக்கு பயிற்சி, தொழில்நுட்ப அறிவு, அனுபவம் பெற முடியும்.