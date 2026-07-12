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குமுளியில் பள்ளத்தால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம்

குமுளியில் பள்ளத்தால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 PM

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கூடலுார், ஜூலை 13-

தமிழக கேரள எல்லையில் குமுளி அமைந்துள்ளது.

இதன் அருகே சர்வதேச சுற்றுலாத்தலமான தேக்கடி உள்ளது. இதனால் குமுளியில் வாகன போக்குவரத்து அதிகம் இருக்கும். மேலும் சபரிமலை செல்லும் இவ்வழியாக அதிகம் செல்கின்றனர். கேரளா செல்வதற்கான முக்கிய வழித்தடமாக குமுளி மலைப் பாதை உள்ளது. இரு மாநில எல்லையை இணைக்கும் இடத்தில் ரோட்டில் ‘மெகா சைஸ்’ பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை பராமரிப்பில் உள்ள அப்பகுதி பல ஆண்டுகளாக சீரமைக்கப்படாமல் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் பள்ளத்தில் மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது. கேரள போலீசார் இந்த பள்ளத்தின் அருகே வாகனச் சோதனையில் ஈடுபடுகின்றனர். இதனால் சோதனை முடித்து செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகுகின்றனர். பள்ளத்தை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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