இறைச்சி விற்பனையில் விதி மீறல்களை கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகள்

இறைச்சி விற்பனையில் விதி மீறல்களை கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகள்
இறைச்சி விற்பனையில் விதி மீறல்களை கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகள்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:02 PM
போடி, ஜூலை 13–
போடியில் அனுமதி இன்றி திறந்த வெளியில் ஆடுவதை செய்து விற்பனை செய்வதை தடுக்க சுகாதாரத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
போடி நகராட்சி பகுதியில் ஆட்டிறைச்சி விற்பனை செய்வோர் நகராட்சி, உணவு பாதுகாப்பு துறையினரிடம் அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும். நகராட்சி ஆடுவதை கூடத்தில் ஆடுவதை செய்வதற்கு முன் நோய் இல்லாத ஆடு என உறுதி செய்து, வதை செய்த பின் ஆட்டின் மேல் நகராட்சி சீல் வைக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளது. அவ்வாறு சீல் வைத்த ஆடுகளை பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும். ஆனால் சிலர் விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்பிலும், சாக்கடை மீது கடைகள் அமைத்தும் சுகாதாரமின்றி திறந்த வெளியில் ஆடுகளை வதைத்து விற்பனை செய்கின்றனர். இவற்றை வாங்கி சாப்பிடுபவர்கள் உடல் உபாதைகளுக்கு ஆளாகும் நிலை உள்ளது. ஆட்டு இறைச்சி விற்பனையில் விதிமுறைகள் பின்றப்படுவதையும், சுகாதார முறையில் விற்பனை செய்வதையும் நகராட்சி, உணவுப்பாதுகாப்புத்துறையினர் உறுதி செய்ய வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.