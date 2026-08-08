/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ கார் கவிழ்ந்து ஒருவர் பலி
ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
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கூடலுார், ஆக.
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கேரளா திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஜெரின் 38. இவரது மனைவி திவ்யா 32, மகள் தியா 12, அஜின் 28 ஆகியோர் நேற்று காலை காரில் கட்டப்பனை வந்தனர். காரை அஜின் ஓட்டினார். பீர்மேடு குட்டிக்கானத்திலிருந்து கட்டப்பனை நோக்கி செல்லும் போது ஏலப்பாறை 4ம் மைலில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் ஆற்றில் கவிழ்ந்தது. இதில் ஜெரின் பலியானார். அப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் காரில் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த திவ்யா, தியா, அஜின் ஆகிய மூன்று பேரை மீட்டு பீர்மேடு தாலுகா மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். கட்டப்பனை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.