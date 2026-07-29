இடுக்கியில் ‘ஆரஞ்ச் அலர்ட்’: மூணாறில் கட்டுப்பாடு விதித்து கலெக்டர் உத்தரவு
இடுக்கியில் ‘ஆரஞ்ச் அலர்ட்’: மூணாறில் கட்டுப்பாடு விதித்து கலெக்டர் உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM
மூணாறு, ஜூலை 30-
இடுக்கி மாவட்டத்தில் கன மழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டதால் கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு பகுதியில் போக்குவரத்துக்கு கட்டுப்பாடு விதித்து கலெக்டர் தினேசன் உத்தரவிட்டார்.
இம்மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் முதல் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று கன மழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்ட நிலையில், இதே எச்சரிக்கை நாளை, ஆக. 1 ஆகிய நாட்களுக்கும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனால் கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு பகுதியில் நிலச்சரிவுக்கு வாய்ப்புள்ளதால் போக்குவரத்துக்கு கட்டுப்பாடு விதித்து இடுக்கி கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் உத்தரவிட்டார்.
அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: மாவட்டத்தில் ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்ட நாட்களில் கன மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பழைய மூணாறில் சி.எஸ்.ஐ., சர்ச் அருகே விரிசல் ஏற்பட்ட பகுதி ஒரு வழி பாதையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதனை அதிகாரிகள் கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதே போல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஹெட் ஒர்க்ஸ் அணை அருகே பாறைகள் சரிந்த பகுதியில் ஒரு வரிசையில் வாகனங்கள் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும். அதனை போலீசார், மோட்டார் வாகன துறை ஆகியோர் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ளதால், இந்த வழியில் பாதுகாப்பு கருதி முடிந்த வரை பயணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.