பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணிகள் அவதி

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:21 PM
ஆண்டிபட்டி, ஜூலை 20-
ஆண்டிபட்டி பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் இடையூறாக வந்து செல்லும் ஆட்டோக்களால் பயணிகள் அவதி அடைகின்றனர்.
ஆண்டிபட்டில் பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைவு பகுதியில் ஏத்தக்கோவில் ரோட்டில் ஆட்டோக்களை வரிசையாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். ஆண்டிபட்டி -–ஏத்தக்கோவில் ரோட்டில் சவாரிக்காக சென்று திரும்பும் ஆட்டோக்களை பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைப்பகுதியில் நிறுத்தி ஆட்களை ஏற்றி இறக்குகின்றனர். சவாரிக்காக பஸ் ஸ்டாண்டில் நெருக்கடியான இடத்தில் ஆட்டோக்களை நிறுத்துகின்றனர். பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் தொடர்ந்து வரும்போது பயணிகள் அவசர கதியில் ஓடி பஸ்சில் ஏறுகின்றனர். குறுக்கே நிறுத்தி உள்ள ஆட்டோக்களால் பயணிகள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் சிரமத்துடன் பஸ்சில் ஏற வேண்டி நிலை உள்ளது. பஸ் வழித்தடத்தில் ஆட்டோக்கள் செல்வதால் விபத்து அபாயமும் உள்ளது. பஸ் ஸ்டாண்ட் , நுழைவு வாயிலில் இடையூறாக ஆட்டோக்கள் நிறுத்துவதை கட்டுப்படுத்த போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.