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இரவில் பஸ் வசதி இன்றி பயணிகள் அவதி

இரவில் பஸ் வசதி இன்றி பயணிகள் அவதி

ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:42 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:42 PM

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தேனி, ஜூலை 25–தேனி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திருச்சிக்கு நள்ளிரவில் பஸ்கள் இன்றி 2 மணிநேரம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளதாக பயணிகள் புலம்புகின்றனர். 

தேனி கர்னல் ஜான் பென்னிகுவிக் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திண்டுக்கல், திருச்சி மார்க்கமாக செல்லும் பஸ்கள் 2 வது பிளாட்பாரத்தில் நிறுத்தப்படுகின்றன. தேனியில் இருந்து திண்டுக்கல்லிற்கு நள்ளிரவு 12:40மணிக்கு ஏ.சி., பஸ் இயக்கப்படுகிறது. இதற்கு அடுத்து நள்ளிரவு 2:50 மணிக்கு கம்பத்தில் இருந்து வரும் திருச்சி பஸ் செல்கிறது. இதற்கு அடுத்து 3:45 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து தேனி வரும் எஸ்.இ.டி.சி., பஸ் திண்டுக்கல்லிற்கு செல்கிறது. மூகூர்த்த நாட்கள், விழா காலங்களில் போதிய பஸ் வசதி இன்றி பயணிகள் நள்ளிரவில் பஸ் ஸ்டாண்டில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.

இதே போல் குமுளியில் இருந்து தேனிக்கும் நள்ளிரவில் போதிய பஸ் வசதி இல்லாததால் பயணிகள் குளிரில் நடுங்கியவாறு குமுளி பஸ் ஸ்டாண்டில் காத்திருக்கின்றனர். நள்ளிரவில் பஸ் ஸ்டாண்டுகளில் பயணிகள் காத்திருப்பதை தவிர்க்கும் வகையில் பஸ்களை இயக்க  போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள்  நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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