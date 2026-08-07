போடி– தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலைநீட்டிக்க பயணிகள் வலியுறுத்தல்

போடி– தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலைநீட்டிக்க பயணிகள் வலியுறுத்தல்
போடி– தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலைநீட்டிக்க பயணிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:01 PM
தேனி, ஜூலை 25–போடி -–தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலை நீட்டிக்கவும், நிரந்திரமாக இயக்க பயணிகள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
தாம்பரத்தில் இருந்து போடிக்கு மே 23 முதல் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் தாம்பரத்தில் சனி தோறும் இரவு 10:30 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் போடிக்கு காலை 11:15க்கு வருகிறது. ஞாயிறுதோறும் போடியில் மாலை 4:45க்கு புறப்பட்டு தாம்பரத்திற்கு மறுநாள் காலை 6:30 மணிக்கு செல்கிறது. செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சை, திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை வழியாக ரயில் இயக்கப்படுகிறது. கடந்த இரு மாதங்களுக்கு மேலாக இயக்கப்படும் இந்த ரயிலுக்கு பயணிகளிடம் போதிய ஆதரவு உள்ளது. முன்பதிவு முடிந்து விடுகிறது. இந்த ரயிலை நீட்டித்து அறிவிக்க வேண்டும். மேலும் விநாயகர் சதுர்த்தி, நவராத்திரி விழா, தீபாவளி, சபரி மலை சீசன் என தொடர்ந்து பண்டிகை காலம் வருவதால் இந்த ரயிலை நிரந்தமாக தினசரி ரயிலாக இயக்க வேண்டும் என ரயில் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.