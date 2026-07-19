/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ குழாய் ஒலிபெருக்கி இசை போட்டி விழா
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM
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கூடலுார், ஜூலை 20-–
கூடலுார் அருகே குள்ளப்பகவுண்டன்பட்டியில் மைக் செட் நண்பர்கள் சங்கம் சார்பில் குழாய் ஒலிபெருக்கி இசை போட்டி நடந்தது. தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து மைக் செட் உரிமையாளர்கள் போட்டியில் பங்கேற்றனர். குழாய் ஒலி பெருக்கிகளை திறந்த வெளியில் அமைத்து பாடல்களை ஒலிபரப்பினர். அதிக துாரத்திற்கு தெளிவாக பாடல்கள் ஒளிபரப்பிய குழாய் உரிமையாளர்கள் வெற்றி பெற்றவர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர். போட்டி இருநாட்கள் நடந்தது. வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.