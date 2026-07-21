சிறுமி திருமணம் மிரட்டல் விடுத்த 8 பேர் மீது போக்சோ
சிறுமி திருமணம் மிரட்டல் விடுத்த 8 பேர் மீது போக்சோ
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:51 PM
பெரியகுளம், ஜூலை 22-
பெரியகுளம் பகுதியில் 13 வயது சிறுமிக்கு திருமணம், கொலை மிரட்டல் விடுத்த கணவர் முருகன் உட்பட 8 பேர் மீது போக்சோ வழக்கு பதிவானது.
போடி ஒன்றியம் மலைப்பகுதியைச் சேர்ந்த 13 வயது சிறுமி, இவருடன் 4 சகோதரர்கள், 6 சகோதரிகள் உள்ளனர். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரியகுளம் அருகே கைலாசபட்டி பகுதியில் தோட்டத்தில் வேலை செய்வதற்கு 13 வயது சிறுமி, தனது தாயார் சாந்தியுடன் வேலைக்கு வந்தார். அதே தோட்டத்திற்கு வேலைக்கு வந்த கைலாசபட்டியைச் சேர்ந்த முருகனுடன், சிறுமிக்கு 2021 ல் திருமணம் நடந்தது. சிறுமிக்கு பெண் குழந்தை உள்ளது.
தற்போது சிறுமியை, கணவர் முருகன், அவரது அம்மா சிவமணி, தம்பி விஜயகுமார்
ஆகியோர் சிறுமியை அடித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். சிறுமி புகாரில் பெரியகுளம் அனைத்து மகளிர் இன்ஸ்பெக்டர் அரங்கநாயகி சிறுமியை திருமணம் செய்து கொடுமைப்படுத்திய கணவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர், திருமணத்திற்கு உடந்தையாக இருந்த சிறுமியின் தாயார் சாந்தி, அக்கா சித்ரா, இவரது கணவர் ராஜ், சிறுமியின் அண்ணன் பாண்டி, அண்ணி ராஜாமணி உட்பட 8 பேர் மீது அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போக்சோ வழக்கு பதிவானது.
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