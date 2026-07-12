போலீஸ் செய்திகள்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:51 PM
கஞ்சா விற்றவர் கைதுதேனி: கோடாங்கிபட்டி பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக தேனி மதுவிலக்கு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. போலீசார் கோடாங்கிபட்டி பகுதியில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்பகுதியில் ரோட்டோரத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த அதே பகுதியை சேர்ந்த சென்றாயப்பெருமாள் 44, என்பவரை கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து 50 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
பெண்கள் மாயம்தேனி: கோடாங்கிபட்டி செல்வராஜ். இவரது மனைவி சுபாஷினி 23.இவர் சில தினங்களுக்கு முன் வீட்டில் இருந்து மாயமானார். செல்வராஜ் புகாரில் பழனிசெட்டிபட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தேனி: உப்பார்பட்டியை சேர்ந்தவர் ஜனனி 21. வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்று வருவதாக கூறி சென்றவர், வீடு திரும்பவில்லை. அவரது தாயார் பொன்ராக்கு புகாரில் வீரபாண்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.