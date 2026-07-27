/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ வெளிநாடுகளுக்கு தபால் சேவை:மேம்படுத்த முடிவு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM
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தேனி, ஜூலை 27–
தேனி தபால் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் குமரன் கூறுகையில், ‘தேனி மாவட்டத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து பார்சல், தபால் சேவைக்கு நல்ல வரவேற்வு உள்ளது.
தேனி இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு திராட்சை, ஏலக்காய் பார்சல் அனுப்புகின்றனர். இப் பணி வேகப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம். இதன் மூலம் அரசுக்கு வருவாய் ஏற்படுத்தப்படும். கடந்த ஆண்டு மாதந்தோறும் சுமார் 10 பார்சல்கள் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன. இவ்வாண்டு இரட்டிப்பு ஆக்க முயற்சி செய்கிறோம்,’ என்றார்.