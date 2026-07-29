பெரியாற்றில் கழிவு நீர் தடுக்க கோரி ஆர்ப்பாட்டம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ பெரியாற்றில் கழிவு நீர் தடுக்க கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM
அ நிறம் | அளவு
கம்பம், ஜூலை 30
முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கும் குடிநீருக்கும் தண்ணீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. இதில் குமுளி லாட்ஜ்கள், வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் சாக்கடை கழிவுநீர் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆற்றில் கலந்து வருகிறது. இப் பிரச்னையில் நடவடிக்கை எடுக்க எம்.எல்.ஏ. ஜெகநாத் மிஸ்ரா வலியுறுத்தினார்.
இப் பிரச்னையில் கேரள அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பெரியாறு வைகை பாசன விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் கம்பத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. நகர் தலைவர் அறிவழகன் தலைமை வகித்தார். ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்வர்பாலசிங்கம் பேசுகையில் ,‘ஒரு மாதத்திற்குள் கேரள அரசு நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் விவசாயிகள், பொது மக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்தப்படும,’ என்றார்.