ஏலத்தோட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் மழை

ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM
கம்பம், ஆக 8
இடுக்கி மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு விடிய விடிய பெய்த மழை, பலத்த காற்றில் நிழல் தரும் மரங்கள் விழுந்து ஏலச் செடிகள்சேதமடைந்துள்ளது.
இரு வாரங்களுக்கு மேலாக இடுக்கி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து சாரல் மழையும் காற்றும் வீசி வருகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு விடாமல் விடிய விடிய மழை பெய்தது .அத்துடன் நேற்று அதிகாலை 4 மணியிலிருந்து பலத்த காற்றும் , மழையும் தொடர்கிறது. இதனால் ஏலக்காய் சாகுபடி செய்துள்ள வண்டன் மேடு, சக்கு பள்ளம், மாலி, சாஸ்தாநடை, சங்குண்டான், மேப்பாறை, மாதவன் கானல், புளியன் மலை, இஞ்சிப் பிடிப்பு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் ஏலத்தோட்டங்களில் செடிகளுக்கு இடையே இருக்கும் நிழல் தரும் மரங்கள் விழுந்து, ஏலச் செடிகள் சேதமடைந்துள்ளன. காற்று காரணமாக பல பகுதிகளில் ஏலத்தோட்டங்களில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.