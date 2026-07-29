/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மூதாட்டி கொலையில் உறவினர் கைது
ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM
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தேனி, ஜூலை 29-
தேனி பழைய போஸ்ட் ஆபீஸ் ரோட்டில் வசித்தவர் ராதா 60.
கணவரைப் பிரிந்து 35 ஆண்டுகள் தனியாக வசித்தார். ஜூலை 25 ல் வீட்டில் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். தேனி போலீசார் 4 தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரித்தனர். வீட்டின் அருகே உள்ள சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை வைத்து நடந்திய விசாரணையில் ராதாவின் உறவினரான 43 வயது நபரை போலீசார் கைது செய்தனர். கைதானவர் பற்றிய விபரம் கூற போலீசார் மறுத்துவிட்டனர். சொத்து பிரச்சனைகள் மூதாட்டியை கொன்றதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.