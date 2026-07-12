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மாற்றுத் திறனாளிகள் ரயிலில் ஏறி இறங்க சாய்வு தளம் அமைக்க கோரிக்கை

மாற்றுத் திறனாளிகள் ரயிலில் ஏறி இறங்க சாய்வு தளம் அமைக்க கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:30 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:30 PM

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போடி, ஜூலை 13–-

போடியில் இருந்து இயக்கப்படும் ரயில்களில் மாற்றுத் திறனாளிகள் சக்கர நாற்காலி மூலம் எளிதாக ஏறி, இறங்க நகரும் வடிவிலான சாய்வு தளம் அமைக்க கோரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.

சென்னை, மதுரை போன்ற முக்கிய நகரங்களில் உள்ள மின்சார ரயில்களில் மாற்றுத் திறனாளிகள் பயணிக்கும் வகையில் அகலமான கதவுகள், கழிவறை வசதி கொண்ட பிரத்தியோக பெட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. சக்கர நாற்காலி மூலம் ரயிலில் ஏறி, இறங்கும் வகையில் சாய்வுதளம், கதவுகள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இதன் மூலம் மாற்றுத் திறனாளிகள் சிரமம் இன்றி எளிதாக ரயிலில் ஏறி, இறங்குகின்றனர். இவை முதியோர்களுக்கும் பயன்படுகின்றன.

இது போன்று போடியில் இருந்து இயக்கப்படும் ரயில்களில் மாற்றுத் திறனாளிகள் சக்கர நாற்காலி மூலம் ரயிலில் ஏறி, இறங்கிடும் வகையில் பயன்படக்கூடிய நகரும் வடிவிலான சாய்வு தளத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். மாவட்டத்தில் உள்ள மற்ற ரயில் நிலையங்களிலும் இந்த வசதி ஏற்படுத்த கோரி போடி கார்டமம் சிட்டி ரயில் பயணிகள் சங்க செயலாளர் சரவணகுமரன், நிர்வாகி ஜெய்சன் ஆகியோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிலைய அதிகாரி குமரேசனிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.

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