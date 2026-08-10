உற்பத்தி அதிகரிப்பால் விலை குறைந்த உப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 03:51 PM
ஆண்டிபட்டி, ஆக.10-
தமிழகத்தில் உப்பு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதால் உப்பு விலை குறைந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் கூறினர்.
தமிழகத்தில் தூத்துக்குடி, வேதாரணியம் பகுதிகளில் உள்ள உப்பளங்களில் உற்பத்தியாகும் உப்பு தமிழகம், வெளி மாநிலங்களுக்கும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது.மழை பெய்தால் உப்பளங்களில் உற்பத்தி பாதிக்கும். காலநிலை மாற்றத்தால் பருவமழை பெய்யவில்லை. மழை இல்லாததால் தொடர்ச்சியாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பல நூறு டன் உப்பு இருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
உப்பு வியாபாரிகள் கூறியதாவது: மழை பெய்தால் விவசாயம் செழிக்கும். ஆனால் உப்பு உற்பத்தி இருக்காது. மழைக்காலத்திற்கு தேவையான உப்பு முன்கூட்டியே உற்பத்தி செய்யப்படும். இந்த ஆண்டு கோடை மழை, தென்மேற்கு பருவ மழையும் எதிர்பார்தத அளவு இல்லை. இதனால்உப்பு உற்பத்தி பாதிப்பின்றி இருந்தது. உற்பத்தி,கையிருப்பு அதிகமானதால் சில வாரங்களாக உப்பின் விலை குறைந்துள்ளது. சில்லறை விலையில் 25 கிலோ கொண்ட பண்டல் முதல் தரம் ரூ.220, 2ம் தரம் ரூ.135, 3ம் தரம் ரூ.120 என்ற விலை நிர்ணயம் உள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாக உப்பு பண்டல் விலை ரூ.20 முதல் 30 வரை குறைந்துள்ளது என்றனர்.