பள்ளி கலைத்திருவிழாபோட்டி நாளை துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM
தேனி, ஜூலை 22–பள்ளி அளவிலான கலைத்திருவிழா போட்டிகள் நாளை துவங்குகின்றன. மாநில அளவிலான இறுதி போட்டிகள் அக்.,ல் கோவை, மதுரை, தஞ்சை, விழுப்புரத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி மாணவர்களின் கலைத்திறனை வளர்க்க அரசுப்பள்ளி, உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு கலைத்திருவிழா மூலம் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்படுகிறது. இப் போட்டிகளில் மாநில அளவில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு அமைச்சர், முதல்வர் பரிசளிக்கின்றனர். இந்தாண்டு கலைத்திருவிழா போட்டிகள் நாளை துவங்கி அக்., வரை நடக்கிறது. பள்ளி அளவில் நாளை முதல் ஆக.,வரையிலும், குறு வட்டம், ஒன்றிய அளவில் ஆக., செப்., ல் போட்டிகள் நடக்கிறது. 9ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை மாவட்ட அளவிலான போட்டிகள் ஆக., இறுதியிலும், மற்ற வகுப்புகளுக்கு அக்., முதல் இரு வாரங்களில் போட்டிகள் நடக்கிறது. பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு விழுப்புரம், 9,10ம் வகுப்புகளுக்கு தஞ்சை, 6 முதல் 8 ம் வகுப்பு களுக்கு கோவையிலும், முதலாம் வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்புவரை மதுரையிலும் அக்டோபரில் மாநில அளவிலான போட்டிகள் நடைபெற உள்ளதாக கல்வித்துறையினர் தெரிவித்தனர்.