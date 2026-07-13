குறுவட்ட கேரம் போட்டி முதலிடம் பெற்ற பள்ளிகள்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:35 PM
தேனி, ஜூலை 14–தேனி குறுவட்ட அளவிலான கேரம் போட்டி தேனி கம்மவார் சங்கம் மெட்ரிக் பள்ளியில் நேற்று நடந்தது. போட்டிகள் 14,17,19 வயதிற்குட்பட்ட மாணவர்கள், மாணவிகளுக்கு ஒற்றையர், இரட்டையர் பிரிவுகளில் நடந்தது. தேனி குறுவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று திறமையை வெளிப்படுத்தினர்.
ஒற்றையர் பிரிவு: 14,17 வயது பிரிவில் தேனி கம்மவார் சங்கம் மெட்ரிக் பள்ளி, 19 வயது பிரிவில் டி.எம்.எச்.என்.யூ., வித்யாலயா. மாணவிகள் பிரிவில்: 14,17,19 வயது பிரிவுகளில் நாகலாபுரம் பாரதி வித்யாமந்திர் பள்ளி அணிகள் முதலிடம் வென்றன.
இரட்டையர் பிரிவு: மாணவர்கள் 14வயது பிரிவில் மேரிமாதா பள்ளி, 17,19 வயது பிரிவில் தேனி கம்மவார் சங்கம் மெட்ரிக் பள்ளி. மாணவிகள் பிரிவில் 14,19 வயது பிரிவில் நாடார் சரஸ்வதி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, 17 வயது பிரிவில் டி.எம்.எச்.என்.யூ., வித்யாலயா பள்ளி அணிகள் முதலிடம் வென்றன.
கேரம் போட்டி.