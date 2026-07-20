/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ தாலுகாஆபீஸ் முன் ஓடும் கழிவுநீர்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM
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தேனி, ஜூலை 21–தேனி தாலுகா அலுவலகம் முன் ஆறுபோல் ஓடும் சாக்கடை கழிவு நீரால் சுகாதார்கேடு ஏற்படுகிறது.
தேனி தாலுகா அலுவலகம் அருகே நுாலகம், உழவர் சந்தை அமைந்துள்ளது. தினமும் ஏராளமான பொதுமக்கள் தாலுகா அலுவலக ரோட்டை பயன்படுத்துகின்றனர். இப் பகுதியில் உள்ள சாக்கடைகளை துார்வாரியது இல்லை. இதனால் பல ஆண்டுகளாக மண் சேர்ந்து கழிவு செல்ல முடியவில்லை. சாக்கடை முழுவதும் மணல், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சேர்ந்துள்ளதால் சாக்கடை கழிவு நீர் ஆறு போல் ரோட்டில் ஓடுகிறது. கழிவு நீரால் தாலுகா அலுவலகத்திற்கு வரும் பொதுமக்கள் அதன்மீது நடந்து செல்லும் சூழல் தொடர்கிறது. கழிவுநீர் ரோட்டில் ஓடுவதை தடுக்க நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.